Riforme: Casellati, nessun pregiudizio su metodo ma strada migliore è articolo 138 Carta

- Non ho pregiudizi nei confronti di nessun metodo per arrivare ad una riforma Costituzionale. Lo ha affermato il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, nel corso del dibattito sul presidenzialismo, con il professore Sebino Cassese, organizzato a Roma dalla Fondazione Luigi Einaudi. Nel suo intervento, il ministro ha ricordato come i sistemi bicamerali, per arrivare ad una riforma complessiva, non abbiano portato buoni risultati perché hanno riguardato tanti aspetti della Carta. Certo, il Paese avrebbe bisogno di “una riforma organica della seconda parte della Costituzione” ma quando si è arrivati ai referendum “non si è mai riusciti a coinvolgere i cittadini perché era talmente complicato il complesso degli articoli che, a mio avviso, si sono sentiti spodestati del loro diritto di esprimersi, perché non sufficientemente consapevoli”. Posto che l’auspicio è quello di “una riforma costituzionale con la condivisione più ampia possibile” se si dovesse arrivare ad un referendum “il cittadino può essere coinvolto su specifici aspetti e può dare davvero il proprio contributo, con una scelta consapevole. Che non può avere se si discute su tutta la seconda parte della Costituzione”. Tornando al metodo per la riforma della Carta, ribadita l’assenza di pregiudizi, il ministro ha indicato una via: “Credo che la forma migliore sia quella dell’articolo 138. La mia preferenza è imboccare l’articolo 138, attraverso il metodo dell’ascolto perché la maggioranza non ha una posizione precostituita su una forma” istituzionale “rispetto ad un’altra”. (Rin)