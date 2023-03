I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati-Marocco: firmato memorandum d’intesa per lotta contro riciclaggio di denaro - Gli Emirati Arabi Uniti e il Marocco hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. È quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, spiegando che l’intesa è stata firmata dall’Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo degli Emirati e dall’Autorità nazionale per l'informazione finanziaria del Marocco, come parte dell’approccio di coordinamento regionale firmato a margine dell’ultimo incontro della task force di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (Menafatf), in cui si sono incontrate delegazioni di 21 Paesi della regione. “Il memorandum è un passo importante per continuare a rafforzare gli sforzi congiunti dei due Paesi nell’affrontare i crimini finanziari”, ha affermato Hamed Al Zaabi, direttore generale dell'ufficio emiratino. (segue) (Res)