- Tunisia: ministro Belhasine promuove destinazione Paese a Borsa internazionale del Turismo di Berlino - La Tunisia partecipa alla 54esima sessione della Borsa internazionale del Turismo in corso dal 7 al 9 marzo 2023 a Berlino, in Germania, per promuovere il Paese nordafricano come una destinazione per il turismo sostenibile. La delegazione tunisina è guidata del ministro del turismo, Mohamed al Moez Belhasine, con la partecipazione di molti professionisti del settore. Secondo il quotidiano "Le Maghreb", il ministro terrà riunioni ai massimi livelli per rafforzare ulteriormente l'amicizia e la cooperazione con la parte tedesca e per discutere dei modi per sviluppare la destinazione tunisina in Germania. Le autorità tunisine stanno cercando da tempo di ripristinare l'attività turistica per tornare ai livelli pre-pandemia di Covid-19. Durante il 2022, la Tunisia ha registrato l'afflusso di oltre 6,4 milioni di turisti di varie nazionalità (provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca), un aumento di oltre il 160 per cento rispetto al 2021 e un numero più o meno in linea con i dati del 2019. Nel corso del 2015, gli attentati del Bardo e di Sousse avevano pesantemente colpito il settore turistico tunisino con un generale, drastico calo delle presenze. Le presenze italiane, pari a 252 mila nel 2014, erano scese a 72 mila nel 2016 (-71 per cento). Nel 2017, il numero di turisti italiani in Tunisia era cresciuto del 22 per cento con 82.132 presenze. Secondo il sito web "Guidaviaggi.it", dal primo gennaio al 30 settembre gli italiani che hanno visitato la Tunisia sono stati 80mila (+312 per cento rispetto al 2021). (Res)