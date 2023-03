© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: il Brasile offre asilo agli oppositori politici resi apolidi - Il governo del Brasile ha offerto asilo ai cittadini del Nicaragua resi apolidi dal regime del presidente Daniel Ortega, seguendo l'esempio di altri Paesi della regione. Lo ha riferito in una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite, a Ginevra, il rappresentante del Brasile, Tovar Nunes. "Il Brasile è preoccupato per le segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani e restrizioni allo spazio democratico in quel Paese, in particolare per le esecuzioni sommarie, gli arresti arbitrari e le torture contro i dissidenti politici", ha affermato Nunes. Il rappresentante del Brasile si è detto "estremamente preoccupato" per la decisione del regime di Daniel Ortega di "cancellare la cittadinanza a più di 300 cittadini e ribadisce il proprio impegno umanitario a tutela degli apolidi". (segue) (Res)