I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico-Usa: trovati morti due dei quattro statunitensi rapiti al confine - Due dei quattro cittadini statunitensi rapiti in Messico venerdì scorso sono stati trovati morti. Lo ha fatto sapere il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, secondo cui uno dei due sopravvissuti è ferito. I quattro avevano varcato il confine all'altezza di Matamoros, nello Stato messicano di Tamaulipas, provenienti dal Texas a bordo di un minivan bianco con una targa della Carolina del Nord. "Poco dopo il loro ingresso in Messico - è la ricostruzione dell'ambasciata - uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco contro il veicolo. I cittadini statunitensi sono stati trascinati in un'altra auto e da allora si sono perse le loro tracce". I quattro sono stati identificati come Zindell Brown, Eric James Williams, Latavia McGee e Shaeed Woodard. (Res)