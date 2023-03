Roma: domani corteo in centro, possibili deviazioni bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma domani pomeriggio corteo in centro, con possibili deviazioni per il trasporto pubblico. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. Domani, dalle 17 alle 20, una manifestazione sfilerà da via del Campo Boario a largo Bernardino da Feltre. Il corteo attraverserà piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale Trastevere. Possibili deviazioni o brevi stop per il trasporto pubblico. (Rer)