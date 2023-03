I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, sei morti e 10 feriti in operazione Israele a Jenin - E’ di sei palestinesi uccisi e almeno dieci feriti il bilancio di un’operazione militare condotta da Israele nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Secondo il quotidiano israeliano “i24 News”, tra le vittime ci sarebbe il responsabile dell'omicidio di Hallel e Yagel Yaniv, due fratelli residenti nell’insediamento di Har Bracha, a pochi chilometri da Nablus, uccisi lo scorso 27 febbraio a Huwara. Secondo un comunicato stampa dell’esercito israeliano, i militari dello Stato ebraico erano nel campo profughi di Jenin “per arrestare il terrorista che ha compiuto l’attacco a Huwara". Secondo l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, inoltre, Israele aveva dispiegato truppe nei pressi di Jenin, accerchiando un’abitazione situata alla periferia del campo profughi, mentre erano in corso scontri con gli abitanti. Da due settimane, lo Stato ebraico ha lanciato una massiccia campagna di arresti in diverse regioni della Cisgiordania, fermando 27 palestinesi. (segue) (Res)