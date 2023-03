© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libano, Total Energies inizierà le perforazioni del blocco 9 a fine settembre - La francese Total Energies avvierà le trivellazioni nel blocco 9 dell’offshore in Libano a fine settembre. Lo ha dichiarato il direttore generale per l’esplorazione e la produzione di Total Energies, Romain de la Martinière, dopo l’incontro a Beirut con il ministro dei Lavori pubblici uscente del Libano, Ali Hamiyé. "I risultati delle operazioni di perforazione saranno resi noti entro la fine di quest'anno", ha spiegato il dirigente di Total Energies. Da parte sua, Hamiyé ha assicurato che il porto e l'aeroporto di Beirut sono "pienamente preparati" per svolgere un "ruolo attivo" nel settore petrolifero e dell'esplorazione del gas. Lo scorso novembre, Total Energies aveva annunciato che avrebbe avviato attività di esplorazione alla ricerca di gas offshore nel blocco 9 che si trova nelle acque territoriali libanesi. Il passo è stato compiuto dopo la conclusione dell'accordo sul confine marittimo tra Libano e Israele lo scorso 27 ottobre. (segue) (Res)