© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: centro studi israeliano diffonde video sulla base missilistica sotterranea di Isfahan - Il corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana e le Forze armate della Repubblica islamica hanno presentato in queste settimane nuovi missili balistici e da crociera, tra cui uno anti-nave, in grado di colpire fino a 2.000 chilometri di distanza, minacciando i Paesi vicini e aumentando le probabilità di un attacco preventivo dello Stato di Israele. Di recente, l’istituto di ricerca israeliano Alma ha pubblicato un video in cui illustra una delle basi sotterranee dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella provincia di Isfahan, dove sarebbero dislocati alcuni dei missili, e in che modo l’infrastruttura potrebbe essere colpita da Israele in caso di un attacco. Nel video, Alma mostra una simulazione di un lancio contro lo Stato ebraico del missile da crociera Paveh, recentemente testato dalle forze aeree dei pasdaran e in grado di colpire bersagli fino a 2.000 chilometri di distanza a una velocità che andrebbe oltre Mach 12, quindi nella fascia “ipersonica” che inizia dopo Mach 5. La simulazione rivela una mappa satellitare in cui viene indicata l’area montuosa in cui si troverebbe la base sotterranea svelando anche le coordinate: 32 gradi 41 primi 42 secondi di latitudine nord e 51 gradi 26 primi 5,8 secondi di longitudine est. In base alle coordinate, la base si troverebbe poco fuori Isfahan, in una zona montuosa a pochi chilometri dall’abitato di Najafabad. Il video mostra nel dettaglio gli accessi ai tunnel della base che proseguono sotto il massiccio montuoso e le possibili rampe da cui potrebbero essere lanciati i missili, concludendo con una immagine scattata proprio al di fuori della zona in cui si troverebbe la base militare. (Res)