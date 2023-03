Cile: Amnesty International, governo mette in pericolo venezuelani in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato cileno sta mettendo in pericolo i venezuelani che sono fuggiti dal loro Paese e cercano protezione. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Amnesty International in un nuovo rapporto diffuso oggi. “È un peccato che i principali Paesi che ospitano rifugiati venezuelani nel mondo vengano meno al loro obbligo di garantire protezione a coloro che fuggono dal Venezuela. Avevamo già documentato le enormi sfide in Colombia, Perù ed Ecuador, e ora abbiamo dimostrato che il governo cileno, lungi dal rompere questa tendenza e concedere loro protezione internazionale, ha stabilito per anni un percorso a ostacoli insormontabile per impedire loro di stabilirsi nel paese", ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International. (segue) (Abu)