Cile: Amnesty International, governo mette in pericolo venezuelani in fuga (2)

- Secondo i dati ufficiali, il Cile ospita circa 444.400 venezuelani, una cifra prudente poiché risale al dicembre 2021. Questo lo colloca dietro Colombia, Perù ed Ecuador, che ospitano rispettivamente circa 2.500.000, 1.500.000 e 502.000 venezuelani. Insieme, questi quattro Paesi latinoamericani ospitano quasi il 70 per cento dei 7,17 milioni di persone fuggite dal Venezuela a causa della complessa emergenza umanitaria e della crisi politica. I dati, denuncia l’Ong, sono in continuo aumento, così come i Paesi di destinazione. Ad esempio, gli Stati Uniti sono ora il Paese che ospita il terzo maggior numero di venezuelani a livello globale (545mila persone, secondo i dati ufficiali per il 2021). (segue) (Abu)