Cile: Amnesty International, governo mette in pericolo venezuelani in fuga (3)

- Amnesty International denuncia che i venezuelani sono costretti a fuggire verso Paesi più lontani e in condizioni più precarie, come gli Stati Uniti o il Messico, e condanna il mancato rispetto da parte di questi Stati dei loro obblighi di garantire l'accesso all'asilo e il non respingimento dei venezuelani in luoghi o situazioni di rischio. L’organizzazione denuncia gli ostacoli che i migranti venezuelani sono costretti ad affrontare per entrare in territorio cileno e cercare di ottenere protezione internazionale o regolarizzare il proprio status migratorio. Tra questi vi sono l'imposizione di visti d'ingresso con requisiti impossibili da soddisfare e la mancanza di informazioni sul diritto a chiedere protezione internazionale, nonché pratiche illegali che impongono a chi richiede lo status di rifugiato di denunciarsi all’autorità per l'ingresso irregolare nel Paese. (segue) (Abu)