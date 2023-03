Cile: Amnesty International, governo mette in pericolo venezuelani in fuga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste misure, denuncia Amnesty, violano il diritto a richiedere protezione internazionale. Inoltre mettono le persone a rischio di espulsione, rischio aggravato dall'impossibilità di regolarizzare la loro situazione nel Paese, e dal quadro legislativo che consente e facilita rimpatri ed espulsioni immediati, in violazione del giusto processo. “Lo Stato cileno costringe la maggior parte dei venezuelani ad entrare attraverso valichi di frontiera insicuri e non autorizzati, ma allo stesso tempo li penalizza per l'ingresso irregolare e rende loro difficile la richiesta di asilo. Senza possibilità di accedere ai canali di regolarizzazione o di poter esercitare i propri diritti, le autorità condannano i venezuelani a una situazione di assoluta vulnerabilità. Le proposte di riforma del quadro normativo per l'immigrazione devono mirare a proteggere i diritti delle persone in situazioni di estrema vulnerabilità, comprese donne, ragazze e ragazzi, invece di cercare di facilitare la loro espulsione e aggravare la stigmatizzazione che subiscono”, ha affermato Sofia Lanyon, presidente di Amnesty International Cile. (Abu)