Energia: sabotaggio Nord Stream, nuovi dati intelligence mostrano coinvolgimento di un gruppo filoucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in possesso di dati di intelligence che dimostrano il coinvolgimento di un “gruppo filoucraino” nel sabotaggio contro i gasdotti russi Nord Stream 1 e 2, lo scorso anno. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che non ci sono prove di un coinvolgimento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del suo governo nell’operazione. Allo stato attuale, secondo le fonti, non ci sarebbero molte informazioni in merito a chi siano i sabotatori nello specifico, o sulle loro eventuali affiliazioni. I nuovi dati visionati dalle autorità Usa “sembrano dimostrare che si tratti di oppositori del presidente russo, Vladimir Putin, ma non forniscono dettagli in merito all’identità dei sabotatori o del mandante dell’attacco”. In ogni caso, hanno precisato le fonti, non è stata ancora raggiunta una conclusione definitiva, e un coinvolgimento del governo ucraino non è stato ancora escluso. (Was)