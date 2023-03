Giustizia: D'orso (M5s), interrogazione su contributo integrativo avvocati, ministri spieghino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri Giorgetti, Calderone e Nordio “devono spiegare le ragioni per cui non sarebbe sostenibile la sospensione della riscossione del contributo integrativo minimo da parte di Cassa Forense per il 2023, anche alla luce del fatto che la sospensione è già stata disposta dal 2018 al 2022 e che nel 2024 dovrebbe entrare in vigore la riforma della previdenza forense”. Lo ha dichiarato la deputata Valentina D'Orso, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Giustizia a Montecitorio. “La scelta compiuta dai tre ministeri, che hanno negato l'approvazione della delibera della Cassa forense – ha proseguito –, colpisce gli avvocati a basso reddito ed è inspiegabile, dal momento che il costo dell'esonero è assolutamente compatibile con gli equilibri finanziari di lungo periodo dell'Ente. Gli stessi ministeri avevano approvato l'analogo provvedimento per il quinquennio 2018-2022”. “Ai tre ministri chiediamo a questo punto quali iniziative alternative urgenti intendano adottare per alleviare l'impatto economico negativo per gli avvocati con bassa capacità reddituale", ha concluso. (Rin)