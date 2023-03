Piemonte: liste d'attesa sanità migliori del pre-Covid e Regione estende metodo vaccini ad altre visite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha riportato il numero di ricoveri, visite e prestazioni nelle categorie di priorità e primo accesso ai livelli pre-pandemici. Lo ha annunciato la Regione in una conferenza stampa di aggiornamento sulle liste d'attesa che si è svolta oggi nella Sala Trasparenza di piazza Castello. Per raggiungere l'obiettivo la Regione ha rinforzato i Cup con oltre 100 operatori che hanno lavorato nell'integrazione di circa 700 agende appuntamenti sanitari. I giorni medi di attesa delle 42 prestazioni offerte dall'Asl sono passati dai 38 giorni del 2018 ai 27 del 2022. In particolare su 25 prestazioni il tempo medio d'attesa è inferiore al 2018, mentre sulle restanti è in corso un recupero che porta ad uno scostamento in media inferiore ai 6 giorni. (segue) (Rpi)