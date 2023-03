Piemonte: liste d'attesa sanità migliori del pre-Covid e Regione estende metodo vaccini ad altre visite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha poi annunciato di voler portare il sistema della presa in carico attiva del paziente (il modello dei vaccini applicato alle prescrizioni di 1o accesso previste dal Piano nazionale) anche sulle visite urologiche, chirurgiche e sulla radiologia tradizionale dopo il buon risultato raggiunto con le mammografie e le visite cardiologiche. Il servizio partirà da fine marzo con il Cup che si attiverà per inviare data, luogo e ora degli appuntamenti tramite sms o altri strumenti digitali come già sperimentato nel periodo di vaccinazione anti-Covid. Mentre per il 2023 la Regione punta ad efficientare le visite programmate entro i 120 giorni, ad offrire l'accesso facilitato alle prescrizioni urgenti e a supportare l'implementazione delle telemedicina. (Rpi)