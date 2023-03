Milano: pm, Rhasi ha preso intenzionalmente di mira soltanto le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di Abraham Rhasi, il 23 enne marocchino che ieri pomeriggio ha ferito con un coltello svizzero sei passanti nelle vie limitrofe alla Stazione Centrale, la Procura di Milano ha specificato che l'uomo "ha posto in essere tutte le rapine in rapida sequenza, prendendo intenzionalmente di mira solo donne e non esitando a colpirle con estrema violenza, oltre che a usare il coltellino". Secondo la Procura "la sua pericolosità sociale appare dunque palese". Rhasi si trova in carcere a San Vittore e sarà interrogato, probabilmente domani, dal gip per la convalida dell'arresto e la decisione sulla relativa misura cautelare. (Rem)