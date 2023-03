Africa: ciclone Freddy, bilancio sale a 21 vittime in Mozambico e Madagascar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 21 morti il bilancio delle inondazioni causate dal passaggio del ciclone Freddy in Mozambico e in Madagascar. Lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) nel suo ultimo bollettino, secondo cui quattro persone sono morte in Madagascar a causa delle ultime piogge causate dal ciclone, portando a 11 il bilancio delle vittime di Freddy nel Paese dopo le 10 già registrate in Mozambico. Secondo le stime dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri del Mozambico (Ingd), il ciclone ha colpito in totale 1,75 milioni di persone nel Paese, con oltre 8 mila sfollati. Freddy si è sviluppato al largo della costa dell'Australia settentrionale ed è diventato una tempesta il 6 febbraio. Successivamente ha attraversato l'intero Oceano Indiano meridionale ed è approdato in Madagascar il 21 febbraio e poi in Mozambico il 24 febbraio. La tempesta ha interessato per diversi giorni il Mozambico e lo Zimbabwe, portando forti piogge e inondazioni, quindi è tornato indietro verso il Canale del Mozambico e ha raccolto energia dalle acque calde e si è spostato verso la costa sud-occidentale del Madagascar. Freddy si sta ora allontanando dal Madagascar e dovrebbe intensificarsi mentre si sposta nuovamente verso il Mozambico, secondo il Centro meteorologico specializzato della regione di La Reunion. Secondo l'Amministrazione nazionale dell'aeronautica e dello spazio (Nasa) degli Usa, Freddy ha stabilito il record per avere la più alta energia di ciclone accumulata (Ace) di qualsiasi tempesta dell'emisfero meridionale nella storia. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) sta monitorando se Freddy stabilirà un nuovo record come ciclone tropicale più duraturo. Il record attuale è detenuto dall'uragano/tifone John, che nel 1994 durò 31 giorni. (Res)