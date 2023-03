Editoria: Book pride, "Milano da Leggere" presenta un'edizione speciale dedicata ai bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla collaborazione con la fiera dell'editoria indipendente Book Pride, che dal 10 al 12 marzo abiterà il Superstudio Maxi, "Milano da Leggere" presenta un'edizione speciale riservata ai giovani lettori e lettrici: due audiolibri e tre ebook da leggere e ascoltare gratuitamente fino al 15 marzo. L'iniziativa è parte integrante di Book Young, una sezione della fiera dedicata a bambini, bambine, ragazze e ragazzi con un'ampia proposta di libri, incontri e attività per tutte le età, ed è realizzata in collaborazione con gli editori indipendenti Babalibri, Il Castoro, Emons, Marcos y Marcos, Terre di Mezzo e Atm in qualità di partner tecnico. "Un'iniziativa preziosa che valorizza la lettura e l'editoria indipendente, offrendo ai giovani lettori e lettrici l'opportunità di scoprire nuove storie e nuovi mondi – dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Le nostre biblioteche parteciperanno anche a Book Pride con diverse attività dedicate a bambini e bambine, confermandosi motori di promozione della lettura sempre più importanti". (Com)