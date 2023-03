Imprese: Regione Lazio, modello "open hub" alla fiera su innovazione di Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 10 marzo il modello degli "Open hub" del Lazio - uno spazio dedicato a persone e imprese per connettere, innovare e realizzare - recentemente inaugurati a Viterbo, Rieti, Latina e Cassino grazie ai fondi Por Fse 2014-2020 di Regione Lazio e il coordinamento di Fondazione Giacomo Brodolini con Ptsclas, Elite Division, Enaip, Euroscuola Rieti, Ial Nazionale e Stedi, sarà presentato attraverso una serie di eventi alla fiera "Didacta" di Firenze, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola in Italia. "Siamo orgogliosi – dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – di avere l'occasione di trasmettere attraverso Didacta i valori e gli obiettivi del progetto OpenHub che nel Lazio è una realtà concreta al servizio di cittadini e imprese in quattro città, ma che crediamo possa diventare un modello di livello nazionale. I molteplici impegni istituzionali di questi giorni non mi permettono di partecipare personalmente a questa edizione – continua Rocca – ma di certo non faremo mancare il nostro completo sostegno agli OpenHub che sono luoghi di incontro e lavoro dove imprese, cittadinanza, terzo settore e istituzioni fanno sinergia, attivando talenti e favorendo coesione sociale ed economica e occupabilità in una prospettiva di scambio continuo". (segue) (Com)