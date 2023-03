Imprese: Regione Lazio, modello "open hub" alla fiera su innovazione di Firenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 8 marzo prenderanno il via gli eventi dell'OpenHub presso la fiera Didacta (Fortezza Da basso, Firenze). Il programma inizierà a partire dalle ore 14 con "Costruire Laboratori Didattici nell'Arte" dedicato ad insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado a cura del Prof. Marabotto dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. A seguire, nella stessa giornata è previsto l'iniziativa dal titolo "Didattica reale con la realtà virtuale": l'esperienza dell'istituto San Benedetto di Latina" a cura del personale docente dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Latina. Giovedì 9 marzo (dalle 15:30 alle 16:30) gli esperti di OpenHub Lazio racconteranno "OpenHub Lazio: tra territorio; formazione e innovazione: la vision del progetto Hub cultura socialità lavoro nella Regione Lazio" e a seguire il seminario "ITS academy: chi conosce gli Its?" a cura di Its Agroalimentare e Servizi alle Imprese Viterbo. Venerdì 10 marzo si chiuderanno i lavori con "Naturalmente Educando: esperienza e Metodo di Ricerca nell' Agriasilo di Cittaducale" e la Mostra -Laboratorio: elementi metodologici e di ricerca nella didattica di un agriasilo. A cura del personale docente dell'Agrisasilo di Cittaducale, in provincia di Rieti. (Com)