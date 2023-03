8 marzo: Sangiuliano, ingresso gratuito nei musei per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivere la cultura e le meraviglie del patrimonio artistico dell’Italia è "il modo perfetto per celebrare l’8 marzo”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla vigilia dell’8 marzo, giorno in cui, su sua proposta è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. “Immergersi nella bellezza della storia e nella vastità dei parchi archeologici sarà la chiave per riscoprire il senso profondo di una giornata dedicata solo alle donne”, ha concluso Sangiuliano. (Rin)