Bosnia: economista Acimovic, calo investimenti esteri ha portato Paese in zona alto rischio per sicurezza

- L'enorme calo degli investimenti esteri e il fatto che molte grandi aziende abbiano lasciato la Bosnia Erzegovina ha portato il Paese in una zona ad alto rischio per la sicurezza. Ad affermarlo è l'esperto economico Drasko Acimovic, secondo cui la Bosnia Erzegovina sta diventando "sempre più vulnerabile" a causa della mancanza di protezione assicurata da alcune grandi aziende internazionali che hanno lasciato il Paese l'anno scorso, come le case farmaceutiche Glaxo, Astrazeneca e Sanofi. "I Paesi che investono in una certa area fuori confine cercano di mantenere quell'area pacifica. Noi non abbiamo investimenti per cui stiamo diventando sempre più vulnerabili e ci troviamo in una situazione sempre più pericolosa", sottolinea Acimovic, il quale aggiunge che questo tipo di fenomeno è "particolarmente pericoloso a causa delle attuali circostanze geopolitiche causate dall'inizio dell'aggressione contro l'Ucraina". L'esperto ha menzionato come esempio anche la catena di fast-food McDonalds, che ha chiuso la sua attività nel Paese balcanico lo scorso anno insieme ai citati gruppi farmaceutici. "McDonalds non è solo una catena di vendita al dettaglio e insieme agli altri investitori andrà in diversi Paesi, come la Serbia, dove darà lavoro a migliaia di persone e riceverà dei sussidi", ha detto. Secondo l'esperto questo influirà anche sui prezzi e sulla qualità dei prodotti e quindi indirettamente sulla qualità della vita. "La mortalità e le malattie aumenteranno poiché si abbasserà la qualità della vita. Se avessimo delle statistiche, vedremmo quanto è aumentato il ricorso al sistema sanitario dato che le persone sono povere e non hanno niente da mangiare", ha aggiunto Acimovic. (Seb)