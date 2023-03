Lombardia: Fonti Nova, in nuova giunta non c'è spazio per Noi moderati, cadrebbe l'assetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'ingresso nella giunta della Regione Lombardia di Noi Moderati, la formazione di Maurizio Lupi, potrebbe cambiare gli assetti. “Per loro al momento non c'è spazio, se si decide che devono entrare chi cede il suo posto?”. Lo evidenzia una fonte di Agenzia Nova, sottolineando che “nell'ipotesi in cui Fratelli d'Italia dovesse cedere un assessorato a Noi Moderati, cosa un po' surreale, cadrebbe l'assetto”. Assetto, per l'attribuzione degli assessorati che Fratelli d'Italia auspica sia un 8-5-2-1: 8 a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 1 alla lista Fontana. La riunione di domani in programma a Roma dovrebbe essere quella finale per la scelta dei nomi che andranno a comporre la nuova giunta della Regione Lombardia, ma permangono da sciogliere alcuni nodi rispetto a deleghe e nomi. Per quanto riguarda le prime, viene sottolineato “ci sarà sicuramente una forte accelerazione nella riunione di domani, poi di comune accordo capiremo i nomi”. A pesare è il possibile “spacchettamento” riguardante sanità e welfare, ma anche sport e Olimpiadi per valutare se tenere quest'ultima delega in capo al presidente. Tutte ipotesi discusse, “ma non blindate”. Incertezze permangono anche riguardo ai nomi: “Al tavolo politico, a parte Bertolaso, non ne è stato fatto alcuno”. (Rem)