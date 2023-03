Astorre: Gualtieri lo ricorda in Aula Giulio Cesare, minuto di silenzio in consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio in apertura dell'Assemblea capitolina e il ricordo del sindaco Roberto Gualtieri per la la morte di Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd del Lazio. "Non abbiamo perso solo un dirigente politico di straordinario livello, che ha dato tantissimo al suo partito, alle istituzioni, a Roma, al Lazio e al Paese. Soprattutto, abbiano perso e piangiamo una persona straordinaria - ha detto Gualtieri -. Un uomo dolce, mite, sensibile, che ha sempre saputo unire alla grande intelligenza e autorevolezza conquistata sul campo dell’impegno politico e istituzionale, delle doti umane fuori dal comune, qualità che fanno sì che l’ondata di commozione che la sua improvvisa morte ha suscitato sia stata e sia eccezionalmente larga e profonda, e vada ben oltre i confini della sua comunità politica di riferimento". (segue) (Rer)