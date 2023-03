Astorre: Gualtieri lo ricorda in Aula Giulio Cesare, minuto di silenzio in consiglio comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha poi ricordato di Astorre "la sua forza, a fianco della sua non comune acutezza e intelligenza politica, è sempre stato il rapporto con le persone. Per Bruno la rappresentanza politica non era una mera delega da rinnovare ogni 5 anni, ma un patto di fiducia tra eletto ed elettore, fatto di immedesimazione, reciproco riconoscimento e da una comune assunzione di responsabilità verso la comunità di appartenenza". E ha concluso: "La politica laziale di questa città, di questa regione, dell’Italia, della nostra comunità sono oggi più povere, molto più povere. La scomparsa di Bruno ci lascia un dolore immenso, un vuoto difficile da colmare e insieme la responsabilità di ricordarlo come merita e di tenere viva l’eredità ricca e importante che ci ha trasmesso. Roma Capitale si stringe intorno a Francesca, alla famiglia, agli affetti, agli amici, ai colleghi. Ciao Bruno, non ti dimenticheremo mai". (Rer)