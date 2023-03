Romania: mozione di sfiducia contro ministro del Lavoro respinta alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia contro il ministro del Lavoro romeno, Marius Budai, è stata respinta dalla Camera dei deputati. I voti favorevoli sono stati 86, i contrari 177, due gli astenuti e quattro deputati non hanno votato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Agerpres". La mozione era stata presentata dall'Unione Salvate la Romania (Usr) e dal Partito Forza della Destra. Nella mozione, il ministro del Lavoro veniva accusato di incompetenza e indifferenza. Secondo i firmatari, Budai "ha costruito uno scudo intorno alle pensioni speciali, che non si basano sul principio contributivo, mettendo in pericolo i fondi europei che la Romania dovrebbe ricevere attraverso il Pnrr". Nel contempo, i senatori hanno nuovamente rinviato il dibattito sul ddl di riforma delle pensioni di servizio, proponendo che il documento venga discusso tra due settimane, dopo che i ministeri coinvolti invieranno la valutazione dell'impatto sul bilancio specificando se la forma adempie alle richieste del Pnrr. Sull'argomento è attesa anche la risposta della Banca mondiale. (Rob)