- E' in corso, nell'Aula della Camera, l'esame degli emendamenti al decreto recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di Protezione civile, il decreto cosiddetto Ricostruzione. Il provvedimento, già approvato dal Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 12 marzo. (Rin)