Ecuador: possibile destituzione Lasso, allarme di Panama, Costa Rica e Repubblica Dominicana

- I governi di Costa Rica, Repubblica Dominicana e Panama hanno manifestato il loro appoggio al presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, che potrebbe essere rimosso dall'incarico tramite un processo politico aperto il 4 marzo in Parlamento. "Lanciamo un appello rispettoso e fraterno ai diversi attori sociali e politici dell'Ecuador perché si garantisca il periodo costituzionale del governo e il Paese possa portare avanti il normale gioco democratico", si legge in una nota firmata da Rodrigo Chavez, presidente della Costa Rica, Luis Abinader, Repubblica Dominicana, e José Carrizo, vice presidente di Panama. La dichiarazione congiunta arriva al termine del VI vertice dell'Alleanza per lo sviluppo nella democrazia (Add), di cui fanno parte i quattro Paesi, tenuto lunedì a Quito, capitale dell'Ecuador. Un incontro che ha permesso inoltre di ribadire la "profonda preoccupazione" per le violazioni dei diritti civili e politici in Nicaragua, e la necessità di un intervento internazionale per arginare la crisi di sicurezza ad Haiti. (segue)