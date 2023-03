Ecuador: possibile destituzione Lasso, allarme di Panama, Costa Rica e Repubblica Dominicana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coprendo i presunti legami tra Cherres e la mafia albanese, per gli estensori del rapporto, Lasso avrebbe mancato al dovere di denunciare una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza dello Stato. Una ipotesi di reato contenuta nell'articolo 353 del codice penale, che - tra le altre cause di tradimento della patria - evidenzia quella di "non informare dell'avvicinarsi del nemico o della circostanza che si ripercuote direttamente sulla popolazione. La Convezione di Palermo sulla lotta contro la delinquenza organizzata, si argomento, stabilisce che "uno dei nemici moderni dello Stato è il traffico di stupefacenti, concepito come un reato transnazionale". (segue)