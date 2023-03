8 Marzo: Trancassini (Fd'I), Meloni esempio per tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, questa mattina ha partecipato alla cerimonia per l’affissione della foto del premier Giorgia Meloni nella sala delle "Donne" alla Camera dei Deputati. "Una sala dedicata alle prime donne entrate a far parte delle Istituzioni della Repubblica italiana che hanno dedicato la loro vita e il loro impegno alla nostra Nazione. In occasione delle celebrazioni dell’8 marzo sono davvero orgoglioso dell’esempio che sta dando il nostro presidente: una donna, un leader che con impegno e coraggio ha fatto crescere il nostro partito superando ogni pregiudizio con forza e tenacia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.(Com)