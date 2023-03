Afghanistan: prima riunione gruppo India-Asia centrale, Nuova Delhi annuncia fornitura grano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state discusse le possibilità di coordinare gli sforzi contro le minacce del terrorismo, dell’estremismo e del narcotraffico, ricordando che il territorio afgano non deve essere utilizzato per ospitare organizzazioni terroristiche e preparare azioni di terrorismo. Il rappresentante del Pam in Afghanistan ha illustrato la situazione umanitaria. L’India ha annunciato che in collaborazione col Programma dell’Onu fornirà 20 mila tonnellate di grano, fornitura che sarà assicurata attraverso il porto iraniano di Chabahar. L’India, inoltre, ha offerto assistenza per l’organizzazione di corsi di formazione nel campo della lotta al traffico illegale di stupefacenti. Le parti hanno concordato di proseguire regolarmente le consultazioni a livello di alti funzionari. (Inn)