Turismo: D'Ambra (Federalberghi) a “Nova”, preoccupati per tempi burocratici della ricostruzione a Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo di Ischia è preoccupato per i “tempi burocratici” della ricostruzione dopo la frana che ha colpito Casamicciola Terme. È quanto affermato dal presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, Luca D'Ambra, durante un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine dell'Itb, la fiera del turismo in corso a Berlino. D'Ambra ha osservato che “spesso” la ricostruzione comporta “tre mesi di burocrazia” per luoghi con “venti giorni di lavoro”. Il presidente della Federalberghi di Ischia e Procida ha quindi sottolineato che “questo chiaramente non va in sintonia con i tempi imprenditoriali e stagionali del comparto turistico”. In merito al decreto Ischia all'esame del Parlamento, D'Ambra ha dichiarato che “una prima tranche” degli aiuti è già stata approvata e ora “un'integrazione” chiesta dal commissario straordinario del governo per gli interventi a Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno “dovrebbe prevedere anche spese post-ricostruzione”. Come evidenziato dal presidente della Federalberghi di Ischia e Procida, “questo ci fa piacere”. (Geb)