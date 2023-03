Emirati-Italia: ambasciatore Fanara incontra ministro Istruzione emiratino, focus su progetti congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, ha avuto un incontro “produttivo e operativo” con il ministro dell’Istruzione emiratino, Ahmed Belhoul al Falasi, con l'obiettivo di dare seguito della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra Roma e Abu Dhabi. Lo riferisce l’ambasciata italiana negli Emirati sul proprio account Twitter, aggiungendo che nel corso dell’incontro le parti si sono dette concordi a “promuovere progetti congiunti tra le istituzioni accademiche e di ricerca, oltre agli scambi tra studenti” dei due Paesi. In tale quadro, Fanara ha anche incontrato la giovane ricercatrice Nerissa Naidoo, insignita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani del premio Farnesina “Science, She Says”, “dedicato a chi fa avanzare scienza e innovazione”. “Da Dubai a Padova, non vediamo l'ora di rafforzare le collaborazioni tra i ricercatori italiani ed emiratini”, ha scritto Fanara su Twitter.(Res)