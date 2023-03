Usa: Biden propone aumento tasse per i ricchi per finanziare il programma Medicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, propone un aumento delle tasse per i contribuenti che guadagnano più di 400 mila dollari, oltre a una riduzione delle sovvenzioni pubbliche per i farmaci prescritti, per continuare a finanziare il programma sanitario Medicare nei prossimi due decenni. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, secondo cui il piano della Casa Bianca rappresenta una sfida aperta al Partito repubblicano, che spinge per un taglio della spesa pubblica. Attualmente circa 60 milioni di anziani negli Usa dipendono per la loro assicurazione sanitaria dal programma Medicare, che tuttavia registra perdite tali da determinare tagli federali automatici a partire dal 2028. Il piano di Biden, che rischia d’incontrare una ferrea opposizione da parte della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, è avanzato nel quadro di una più ampia proposta di bilancio per il 2024 che dovrebbe essere presentata nella giornata di giovedì 9 marzo. (segue) (Was)