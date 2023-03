Usa: Biden propone aumento tasse per i ricchi per finanziare il programma Medicare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bilancio che presenterò questa settimana renderà il fondo fiduciario Medicare solvibile oltre il 2050, senza la necessità di tagliarne di un centesimo i benefici. Di fatto, possiamo garantire che gli statunitensi riceveranno cure migliori per i contributi che versano nel Medicare”, scrive il presidente in una lettera aperta al “New York Times”. Se i repubblicani legati all’ex presidente Donald Trump l’avranno vinta, aggiunge Biden, “gli anziani pagheranno di tasca loro prezzi più alti per i farmaci prescritti e per l’insulina, il deficit di bilancio crescerà e il programma Medicare sarà più debole”. La proposta della Casa Bianca alzerebbe dal 3,8 al 5 per cento l’imposta sui redditi derivanti da investimenti finanziari per tutti i cittadini che guadagnano più di 400 mila dollari l’anno, in linea con la promessa di Biden di non alzare le tasse per chiunque guadagni meno di quella cifra. Inoltre, l’imposta si applicherebbe a nuove categorie d’imprenditori che sono attualmente esentati. (Was)