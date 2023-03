Turismo: Caramanna (Fd’I), brand Italia biglietto da visita in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brand Italia è un elemento di “garanzia, professionalità e originalità, biglietto da visita in tutto il mondo e per questo, sono orgoglioso di aver potuto visitare il padiglione Italia all'Itb di Berlino insieme con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Gianluca Caramanna, capogruppo per Fd’I in commissione Attività produttive a Montecitorio, che ha preso parte all'inaugurazione del padiglione Italia alla fiera Itb di Berlino, durante la quale i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato gli operatori del settore. “Il nostro Paese – ha continuato Caramanna – rappresenta una ricchezza unica nel suo genere e i dati positivi diffusi la settimana scorsa da Demoskopika lo confermano”. “Il padiglione Italia – ha concluso Caramanna – ha portato in Germania tanti piccoli tesori, pietre preziose che ogni regione custodisce in sé e che grazie a questo importante palcoscenico internazionale ci auguriamo verranno apprezzate ancora di più da turisti italiani e stranieri". (Rin)