- Le dimissioni sarebbero un atto serio come richiesta se fossero accompagnate da una mozione di sfiducia che però non è stata presentata. “Le opposizioni agitano come una bandierina, in maniera strumentale, la richiesta di dimissioni, cosa che non giova a nessuno". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite a “Tagadà” su La7. (Rin)