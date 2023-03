Tunisia: leader sindacati, presenteremo iniziativa di salvataggio nazionale al presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt, il principale sindacato nazionale) sta ultimando la cosiddetta iniziativa di salvataggio nazionale con i suoi partner - l'Ordine degli avvocati, l'Associazione per la difesa dei diritti imani e il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) - per far uscire il Paese nordafricano dalla grave crisi che sta attraversando utilizzando il dialogo. Lo ha detto oggi il leader sindacale, Noureddine Taboubi, durante la riunione dell'ufficio esecutivo dell’Ugtt ad Hammamet. "Sosteniamo un dialogo costruttivo e responsabile, sebbene l'attuale autorità consideri la nostra iniziativa come un crimine", ha detto Taboubi, citato dall’emittente radiofonica “Shems Fm”. "Non sono in competizione con nessuno per il potere. Le posizioni del sindacato sono ferme e chiare. Rispettiamo le istituzioni e i ruoli", ha detto ancora il leader dell’Ugtt, indicando di voler presentare l'iniziativa all’attenzione del presidente della Repubblica, Kaies Saied, una volta ultimata. (Tut)