Brasile-Italia: professoressa Jaqueline Godoy Mesquita vince premio ministero Affari esteri

- La professoressa Jaqueline Godoy Mesquita dell’Università federale di Brasilia è stata insignita oggi del Premio “Science, she says!” del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano. L’Ambasciata d’Italia a Brasilia, si legge in un comunicato della sede diplomatica, si congratula vivamente con l’interessata, soprattutto perché la professoressa ha vinto la selezione per l’area geografica dell’America Latina, attribuito a 5 ricercatrici “under 40” di altrettante aree del mondo. La cerimonia di premiazione è avvenuta nell’ambito del Convegno dei consiglieri scientifici italiani nel mondo, nell’aula magna del Palazzo Bo dell’Università di Padova. (segue) (Com)