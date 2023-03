Brasile-Italia: professoressa Jaqueline Godoy Mesquita vince premio ministero Affari esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano presenti il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ed il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nata a Boa Vista, Roraima, matematica di fama per i suoi studi sulle equazioni differenziali, la professoressa Godoy Mesquita ha ricevuto numerosi premi nazionali ed internazionali e, nel corso della sua attività di ricerca, ha instaurato stretti legami con la comunità matematica italiana. Si è inoltre distinta per la sua promozione degli studi matematici nei paesi in via di sviluppo e tra le donne. (Com)