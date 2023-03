Cambogia: analisti, la condanna dell’oppositore Sokha accelera la transizione al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna a 27 anni di carcere per alto tradimento comminata dal tribunale municipale di Phnom Penh al leader dell’opposizione in Cambogia, Kem Sokha, è destinata ad accelerare il processo di transizione al potere tra l’attuale premier, Hun Sen, e suo figlio Hun Manet. Lo sostengono gli analisti citati dal quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, secondo cui il capo del governo potrebbe approfittare anche di una congiuntura internazionale favorevole: l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) difficilmente interferirà negli affari interni del Paese e l’Occidente “è distratto dalla guerra in Ucraina”. Sophal Ear, professore associato all’Arizona State University, ritiene che l’incarcerazione di Kem tolga ogni ostacolo a una tranquilla transizione di potere a favore del primogenito di Hun Sen, già designato come primo ministro designato. Il generale Hun Manet, 45 anni, è comandante dell’esercito dal 2018 ed è anche il capo dell’ala giovanile del Partito del popolo cambogiano (Cpp). Kem Sokha è stato arrestato nel 2017 con l’accusa di aver ricevuto fondi da gruppi statunitensi filodemocratici. L’anno successivo l’oppositore, che resta molto popolare in Cambogia, è stato bandito dalla partecipazione alle elezioni. “La decisione rende chiaro che lo spazio politico e civile in vista delle elezioni nazionali del luglio 2023 è chiuso”, ha osservato Naly Pilorge, dirigente dell’organizzazione non governativa locale Licadho. (Fim)