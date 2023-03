Migranti: Provenzano (Pd), governo deve essere indagato per strage colposa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettavamo da lei delle scuse, signor ministro, ma è troppo tardi. L'Italia non vi somiglia, l'Italia piange con dolore e vergogna quei morti. Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per strage colposa: non lo diciamo noi, lo disse Giorgia Meloni nell’aprile del 2015 in occasione di un naufragio nel canale di Sicilia: allora avvenne a duecento chilometri da Lampedusa, stavolta avvenuto a duecento metri dalle nostre coste". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, in Aula alla Camera, nel corso del suo intervento in merito all’informativa urgente del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. (Rin)