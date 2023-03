Bulgaria: Eurostat, nel 2020 tasso di mortalità più alto fra i Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Bulgaria ha avuto il tasso di mortalità più alto nell'Unione europea. È quanto emerge dai dati Eurostat, menzionati dall'emittente radiofonica "Radio Bulgaria". Sofia risulta essere al primo posto della classifica dei Paesi sulla mortalità con 1.787 decessi ogni 100 mila abitanti. A seguire ci sono la Romania con 1.622 morti e l'Ungheria con 1.513. Ad avere il tasso di mortalità più basso nel 2020 è stata la Francia, con 863 decessi registrati ogni 100 mila abitanti. Tra le malattie più letali nell'Unione europea ci sono state quelle del sistema circolatorio, che hanno provocato complessivamente 1,7 milioni di morti, e il cancro, che ha causato invece 1,2 milioni di vittime. La quota più alta di decessi per malattie del sistema circolatorio è stata registrata in Bulgaria (61 per cento), mentre quella per il cancro in Irlanda (29 per cento). (Seb)