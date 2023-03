Digitale: Urso, sia sempre più mezzo di democrazia e inclusività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La digitalizzazione “sia sempre più mezzo di democrazia e di inclusività”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’audizione alle commissioni riunite Cultura e Trasporti nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno. “I temi che riguardano i servizi di media sono ampi e delicati”, ha aggiunto Urso, spiegando che sono temi che “rappresentano grandi opportunità per la crescita ma anche aspetti sensibili che la politica ha responsabilmente il compito di governare, soprattutto quando si tratta di nuovi media con evidenti ricadute sugli utenti finali, specialmente se minori”. (Rin)