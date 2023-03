Migranti: Misiani (Pd), altro che polemiche giornalistiche, Piantedosi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo che anche oggi il ministro Salvini ha cercato di derubricare le parole disumane e le responsabilità politiche del ministro Piantedosi e dell'intero governo Meloni sulla tragedia di Cutro. Salvini parla di polemiche giornalistiche. Non è così, ovviamente. E allora lo ribadisco anche dai microfoni di Radio Immagina: per il Pd il ministro Piantedosi si deve dimettere e il governo deve cambiare rotta sui migranti. La priorità resta quella che in mare le vite umane vanno salvate, sempre e comunque". Lo ha detto Antonio Misiani, senatore del Pd, nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina. (Rin)