Governo: Misiani (Pd), colpisce i poveri, ora battaglia comune opposizioni

- "Il taglio del 20 per cento dei fondi che il governo destina alle fasce fragili della popolazione è purtroppo l'unico dato certo. I ministri e i comunicatori del governo Meloni possono usare i nomi che vogliono, ma le risorse e gli strumenti non basteranno, dopo la mannaia della legge di Bilancio. E la povertà purtroppo nel nostro Paese è destinata a aumentare, tra inflazione e caro energia. Il Reddito di cittadinanza, pur da migliorare e cambiare, è stato uno strumento indispensabile. Oggi il governo smonta questo strumento seguendo l'approccio ideologico della destra che è quello di colpire i poveri, più che combattere la povertà. Ora è necessario costruire una battaglia politica comune con le altre forze di opposizione su questo tema, così come su priorità come il salario minimo, la sanità e la scuola pubblica. Ecco, è sulle cose concrete che il Partito democratico vuole costruire l'unità delle opposizioni, non su alchimie o accordi a tavolino". Lo ha detto Antonio Misiani, senatore del Pd ai microfoni di Radio Immagina. (Rin)