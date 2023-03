Speciale energia: Ecuador, Solarpack si aggiudica costruzione di un parco fotovoltaico da 200 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Solarpack ha firmato un contratto con il governo dell'Ecuador per la costruzione del progetto fotovoltaico El Aromo, la più grande centrale solare del Paese, che avrà una capacità installata di 200 megawatt (MW). Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", con questo contratto, che le attribuisce la concessione del progetto per 20 anni, la società aumenta la sua presenza in Sud America, dove già gestisce progetti in Cile, Perù e Uruguay. Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre 140 milioni di euro e sarà realizzato nella provincia costiera di Manabì, a 20 chilometri dalla città di Manta. El Aromo dovrebbe essere concluso entro il 2025 e contribuirà a evitare l'emissione di 221 mila tonnellate di anidride carbonica all'anno. (Spm)