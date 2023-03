Speciale energia: al via a Houston la conferenza Ceraweek, gli Usa spingono per un aumento della produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via a Houston, negli Stati Uniti, la conferenza annuale Ceraweek, uno degli appuntamenti più importanti per l’industria del petrolio e del gas. In Texas sono attesi alti funzionari governativi, esperti e dirigenti delle più importanti compagnie internazionali, chiamati a interrogarsi e a confrontarsi su problemi e opportunità del settore energetico. Dall’Italia arriva una nutrita rappresentanza di Eni: l’amministratore delegato Claudio Descalzi, il direttore generale per le risorse naturali Guido Brusco, il direttore finanziario Francesco Gattei e il direttore generale per l’evoluzione dell’energia Giuseppe Ricci. A Houston si parlerà di transizione energetica, di nuove tecnologie e strategie di sviluppo, di fonti rinnovabili e mondo del lavoro. Ma, soprattutto, si discuterà di uno scenario quanto mai incerto e ricco di tensioni, con la guerra in Ucraina che continua a far sentire i propri riverberi sull’economia mondiale. Sullo sfondo, le alleanze internazionali che hanno fin qui dominato il settore appaiono oggi in una fase di ridefinizione. (Was)